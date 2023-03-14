Площадки для выгула собак предложили внести в индекс качества городской среды в России

По словам руководителя экспертной рабочей группы "Инфраструктура города для собак" в общественном совете при Минстрое Артема Гебелева, собаки есть у 40% россиян

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Площадки для выгула домашних животных можно было бы включить в индекс качества городской среды в России, так как, по статистике, собаки есть у 40% россиян. Такое мнение высказал во вторник руководитель экспертной рабочей группы "Инфраструктура города для собак" в общественном совете при Минстрое России, руководитель проекта "Собакин город" Артем Гебелев.

"Наша смелая амбиция в том, чтобы так или иначе внести площадки для собак в индикаторы индекса комфортной городской среды. Мы хотим эту инициативу проработать и направить это предложение в Минстрой", - сказал он на заседании комиссии по вопросам развития благоустройства общественных территорий и повышения уровня комфорта городской среды общественного совета при Минстрое России.

Гебелев добавил, что, по статистике, собаки есть у 40% россиян. Кроме того, исследование показало, что площадки для игр и дрессировки собак в 20 раз востребованнее, чем спортивные площадки.

Рост качества городской среды в России - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда". Впервые индекс качества городской среды был представлен в ноябре 2019 года по итогам 2018 года. Индекс состоит из 36 параметров, в числе которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.

Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. При этом города распределены по десяти размерно-климатическим группам. Города могут набрать максимум 360 баллов. Городская среда считается благоприятной, если город набрал более 180 баллов.