Судебные приставы проведут 16 марта консультативный прием для родственников участников СВО

Как отметили в Федеральной службе судебных приставов, "должностные лица обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан, а также разъяснят законодательство, касающееся исполнительного производства"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские судебные приставы проведут 16 марта прием родственников участников специальной военной операции для консультаций относительно имеющихся в отношении них исполнительных производств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"16 марта с 10:00 до 18:00 мск в центральном аппарате ФССП России (Москва, улица Кузнецкий Мост, 16/5, стр. 1) состоится единый день приема граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, их родственников", - сообщили в ФССП.

В этот день консультативная помощь гражданам будет оказана всеми территориальными органами ФССП России.

"В рамках личного приема должностные лица обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан, а также разъяснят законодательство, касающееся исполнительного производства", - сообщили в ФССП.

Подробную информацию о времени и месте проведения личного приема можно узнать на сайтах территориальных органов ФССП.