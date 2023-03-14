В Кисловодске у застройщиков начнут забирать неиспользуемые земельные участки

Изымать будут землю, которая не используется по назначению более трех лет

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Земельные участки, которые не используются больше трех лет, начнут забирать у недобросовестных застройщиков в Кисловодске. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Кисловодске начнут забирать у недобросовестных застройщиков землю, которая не используется по назначению более трех лет. Сейчас в суде рассматривают несколько исков прокурора города в части изъятия земельных участков, занятых под строительство", - говорится в сообщении.

"Заборы и скрывающиеся за ними пустыри, времянки или долгострои негативно влияют на облик города-курорта. Гражданский, Земельный и Градостроительный Кодексы Российской Федерации, а также ряд иных подзаконных актов диктуют, что если земля не используется по целевому назначению в течение трех лет, то она может быть изъята у собственника. Такой участок подлежит продаже с публичных торгов. Также по закону, если на данном земельном участке расположены какие-либо самовольные постройки, они подлежат сносу", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Проблема занятых под строительство, но неиспользуемых земельных участков, актуальна для Кисловодска.