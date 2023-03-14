В Запорожской области на учет поставили уже около 168 тыс. пенсионеров

В регионе 1 марта приступили к пересчету пенсий по российским стандартам

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Около 168 тыс. жителей Запорожской области уже поставлены на учет для получения социальных выплат, сообщил во вторник врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"На данный момент в базе [отделения] пенсионного фонда Запорожской области находится около 168 тыс. пенсионеров. Уже сегодня идет назначение страховых пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению", - написал он в своем Telegram-канале.

Пересчет пенсий по российским стандартам начался в области 1 марта. С заявлениями в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ обратились уже 7 тыс. жителей региона. На выплаты могут претендовать пенсионеры, которые постоянно проживали в регионе на момент принятия области в состав РФ в 2022 году.

"В этом году право на пенсию имеют женщины, которые достигли возраста 56,5 года, и мужчины, которые достигли 61,5 года, при наличии страхового стажа не менее 14 лет. Жители, не достигшие общероссийского пенсионного возраста или не имеющие гражданства РФ, в ближайшее время будут выходить на пенсию по старым правилам, с постепенным повышением возрастной границы. Переходный период продлится до 29 февраля 2024 года", - уточнил Балицкий.

На территории Запорожской области действуют региональные социальные выплаты, в частности, по старости.