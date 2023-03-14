Комиссия Госсовета по соцполитике создаст группу по вопросам возвращения участников СВО

В эту группу войдут эксперты, которые смогут анализировать и оценивать необходимость и достаточность принимаемых решений в регионах по сопровождению такой категории граждан, рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по социальной политике создаст отдельную рабочую группу для координации вопросов возвращения участников специальной военной операции (СВО) из зоны боевых действий. Об этом заявил во вторник глава комиссии губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Мы приняли решение, что создадим в комиссии отдельную рабочую группу, которая будет заниматься координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей на всех этапах жизненного пути", - сказал он на заседании комиссии во вторник.

По словам Никитина, в эту группу войдут эксперты, которые смогут анализировать и оценивать необходимость и достаточность принимаемых решений в регионах по сопровождению такой категории граждан. "Важным является и такое направление, как трудоустройство ветеранов. А также вовлечение их в социальные проекты, спорт, работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения", - добавил Никитин.

Он также сообщил, что сейчас в регионах есть различные пакеты мер поддержки участников СВО, и уже идет работа над созданием базового набора мер поддержки, который будет единым для всех регионов

"Важный пласт работы - реабилитация. Могу сказать, что прекрасно работает федеральная программа переоснащения медицинских реабилитационных центров. Она сейчас, как никогда, важна для нас и должна развиваться. С прошлого года у нас в регионе уже на 100 млн рублей дооснащен Медицинский реабилитационный центр. В этом году полностью доукомплектуем Госпиталь ветеранов войн - на более чем 100 млн рублей. То оборудование, которое мы приобрели, позволяет восстанавливать утраченные функции и возвращать людей к нормальной жизни", - сказал он.

В послании Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин предложил создать специальный госфонд, который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. Он отметил, что структуры государственного фонда по поддержке ветеранов СВО должны заработать во всех регионах уже в этом году.