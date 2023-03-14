Вылет двух рейсов из Красноярска в Норильск из-за непогоды задержали на сутки

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке вылета, в том числе горячего питания

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Вылет двух авиарейсов из Красноярска в аэропорт Алыкель (Норильск) задержали во вторник на сутки из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского объявлено о задержке выполнения двух авиарейсов авиакомпании NordStar по маршруту Красноярск - Норильск", - говорится в сообщении. По информации ведомства, вылет рейсов был запланирован на вторник на 08:10 (04:10 мск) и 08:15 (04:15 мск), но из-за неблагоприятных метеоусловий пока что отложен на среду, 15 марта.

Вылета рейсов ожидает 241 пассажир, в том числе пять детей. Между тем прокуратура выявила нарушения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, в том числе горячего питания.

Ранее сообщалось, что в Норильске во вторник объявлено штормовое предупреждение. Сейчас в заполярном городе, по информации синоптиков, минус 17 градусов, ветер с порывами до 17 м/с.

Аэропорт Алыкель расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края.