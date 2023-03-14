14 марта, 10:40

В Омске зафиксировали выбросы сероводорода

На улице 10 лет Октября предельно допустимая концентрация вещества была превышена в два раза

ОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Двукратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировано в Омске, жители которого регулярно жалуются на неприятный химический запах. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минприроды Омской области.

"Сегодня ночью на автоматизированном посту на улице 10 лет Октября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода (2 ПДК). Информация о превышениях направлена в Росприроднадзор", - сообщила пресс-служба.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа 2021 года, отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам лета 2022 года заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ, включая этилбензол. 

Теги:
РоссияОмская область
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