СМИ: украинцы не могут найти работу в Швеции, несмотря на обещания властей об интеграции

По данным телеканала SVT, в стране из 30 тыс. украинцев трудоспособного возраста лишь 1,5 тыс. нашли работу через Службу занятости

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. Большинство прибывших в Швецию украинских беженцев так и не смогли выйти на местный рынок труда, несмотря на обещание шведских властей о быстрой интеграции. Из 30 тыс. украинцев трудоспособного возраста лишь 1,5 тыс. нашли работу через Службу занятости, сообщает во вторник телеканал SVT.

Даже с учетом отсутствия статистики по тем, кто устроился самостоятельно, почти 70% беженцев с Украины, согласно данным Украинского центра профессиональной поддержки (Ukrainian Professional Support Center), остаются безработными, притом что 90% заинтересованы в трудоустройстве. Правительство поручило Службе занятости информировать беженцев о возможностях национального рынка труда, однако мало кто из них вообще знает о существовании этого ведомства.

Прибывшие в Швецию украинцы имеют право оставаться в стране на основании Директивы ЕС о массовых беженцах, однако их не прописывают и не присваивают персональный номер, без которого они не могут открыть счет в банке и обзавестись банковской идентификацией. Также они не могут получить место практиканта из-за отсутствия необходимой страховки.

Шведские власти сознают проблему и говорят о готовности усиленно работать в этом направлении.