Сторонники партии "Консервативное движение" сняли флаг ЕС с флагштока у парламента Грузии

Протестующие попытались поднять на его место флаг Грузии, но им помешали сотрудники правоохранительных органов, после чего возникла потасовка

ТБИЛИСИ, 14 марта. /ТАСС/. Участники демонстрации из числа сторонников партии "Консервативное движение" сняли флаг Евросоюза с флагштока у здания парламента Грузии, после чего сожгли его. Трансляцию митинга ведет в соцсетях один из участников акции.

Несколько сот человек во вторник прошли маршем по улицам Тбилиси, они критиковали участников протестов 7 и 8 марта и скандировали антизападные лозунги. Выйдя к парламенту, несколько человек из их числа сняли с флагштока флаг ЕС, после чего сожгли его. Протестующие попытались поднять на его место флаг Грузии, но им помешали сотрудники правоохранительных органов, после чего возникла небольшая потасовка.

Движение на проспекте Руставели возле здания парламента в настоящий момент свободно.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах. В ходе митингов полиция применяла водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов задержано более 130 человек. После протестов в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект, а 10 марта депутаты проголосовали против инициативы. Американская версия законопроекта, которая ранее была зарегистрирована в парламенте как альтернатива грузинской, отозвана, не дойдя до первого чтения.