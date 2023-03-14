В Минздраве создали рабочую группу по организации оказания помощи при ПТСР

Замглавы ведомства Олег Салагай сообщил, что основная задача группы - координация усилий федеральных органов, а также объединение методологических подходов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по организации оказания медпомощи при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) создана в Министерстве здравоохранения России. Об этом во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на заседании комиссии Государственного совета по направлению "Социальная политика".

"Была сформирована рабочая группа в министерстве здравоохранения по организации оказания помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве. В рабочей группе участвуют все федеральные органы исполнительной власти, организующие, оказывающие психологическую помощь гражданам. Рабочую группу возглавляет лично министр здравоохранения [Михаил Мурашко]", - отметил он.

Салагай добавил, что основная задача группы - координация усилий федеральных органов, а также объединение методологических подходов. "По данным научных исследований, внушительное количество людей, которые сталкиваются с травмирующими обстоятельствами, имеют серьезный риск развития последующих расстройств и проблем, связанных с нервной системой и психикой. При этом при своевременной помощи, при своевременном оказании поддержки такие проблемы могут быть купированы и не получать своего развития", - пояснил замминистра.

Минздрав России также издал приказ, устанавливающий новый порядок оказания медпомощи при психических расстройствах, отметил Салагай. Документ предусматривает "серьезные новеллы", касающиеся работы кабинетов медико-психологического консультирования, медико-психологической помощи, сомато-психиатрического отделения и необходимых отделений и кабинетов для организационно-методической поддержки. Например, впервые предусмотрено создание кабинетов медико-психологического консультирования, предполагающих как консультирование как самого пациента, так и его родственников в стрессовой ситуации, помощь в коммуникации, поиск решений для работы со стрессом, включая ПТСР. Такие кабинеты работают в структуре многопрофильных учреждений, уточнил замминистра.

"Министерством здравоохранения в рамках методической работы был подготовлен комплекс мероприятий для регионов, которые предполагаются для реализации в целях повышения доступности помощи по данному направлению. В частности, предусматривается обеспечение функционирования в регионах горячих линий, в том числе предоставляющих сведения по вопросам организации оказания медицинской помощи при стрессовых расстройствах, осуществление информирования населения о клинических проявлениях такого рода расстройств, маршрутизация пациентов на горячую линию, маршрутизация пациентов в те необходимые подразделения медицинских организаций, которые могут квалифицированно соответствующую помощь оказать", - сказал Салагай.

По его словам, профессиональное сообщество также разработало новые клинические рекомендации по оказанию помощи при ПТСР. Сейчас они приняты профессиональным сообществом в целом и одобрены научным советом при Минздраве России. "Есть соответствующие стандарты оказания медицинской помощи, и на основании новых клинических рекомендаций эти стандарты также оперативно обновляются", - пояснил Салагай.