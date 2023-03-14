Дума приняла закон об административной ответственности за дискредитацию добровольцев в СВО

Закон также вводит административную ответственность за распространение в СМИ инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который вводит административную ответственность за дискредитацию участвующих в специальной военной операции добровольцев.

Расширяется положение статьи об административном наказании за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Теперь эта статья будет распространяться и на добровольческие формирования, организации или лица, содействующие ВС РФ в выполнении возложенных на них задач.

Санкции останутся прежними. Так, за действия по дискредитации ВС РФ и добровольцев, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, гражданам грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, закон вводит административную ответственность за распространение в СМИ инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов. Соответствующие поправки вносятся в статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Действующая редакция этой статьи предусматривает штрафы за распространение в СМИ инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.