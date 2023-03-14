14 марта, 10:37
Военная операция на Украине

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО
© Марат Абулхатин/ ТАСС

В настоящее время ответственность предусмотрена только за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за рубежом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев.

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Сейчас ответственность предусмотрена только за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за рубежом. Поправки распространяют действие статьи 280.3 УК РФ и на добровольческие формирования.

В действующей редакции, за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, максимально грозит до трех лет лишения свободы. Принятый Думой закон увеличивает этот срок до пяти лет лишения свободы. Также увеличивается до семи лет лишения свободы максимально возможное наказание в случае, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам. Сейчас оно установлено на уровне до пяти лет лишения свободы.

Закон также распространяет на добровольческие формирования действие статьи 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ. Сейчас за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Принятый Думой закон предусматривает, что аналогичная ответственность будет применяться и в случае распространения фейков о добровольческих формированиях.

Указанные поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об уголовной ответственности за неоднократное незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и к специальным грузам, охраной которых занимается Росгвардия. Сейчас статья 215.4 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание только за незаконное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством РФ о ведомственной или государственной охране, совершенное неоднократно. За подобные нарушения может грозить штраф до 500 тыс. рублей, ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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