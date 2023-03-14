14 марта, 10:56

Минпросвещения сообщило, что дети-сироты в РФ получают квартиры в среднем к 23-25 годам

В ведомстве отметили, что в настоящее время очереди из детей-сирот на получение жилья нет только в пяти российских регионах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Дети-сироты получают положенные им квартиры в среднем к 23-25 годам, а иногда и в более старшем возрасте. Об этом сообщила во вторник директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения Лариса Фальковская.

"По-прежнему преимущественно квартиры предоставляются гражданам к 23-25 [годам]. Может быть, даже чуть старше", - сказала она в ходе круглого стола на тему "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

По ее словам, в настоящее время очереди из детей-сирот на получение жилья нет только в пяти российских регионах. Согласно российскому законодательству, дети-сироты имеют право на получение жилья сразу же по выпуску из детского дома - в 18 лет. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация