Мирзиёев за рулем автомобиля проверил качество автотрассы на юге Узбекистана

Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов сообщил, что граждане жаловались на качество автотрассы Байсун - Денау в Сурхандарьинской области

ТАШКЕНТ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проехал за рулем автомобиля, чтобы убедиться в справедливости жалоб граждан на качество автотрассы Байсун - Денау в Сурхандарьинской области. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

"Учитывая поступающие от граждан нарекания по качеству дорог по маршруту Байсун - Денау, президент решил лично проехаться на автомобиле по сурхандарьинским дорогам", - написал он в Telegram-канале.

По данным Асадова, накануне глава Узбекистана посетил Сурхандарьинскую область, где принял участие в сессии облсовета, ознакомился с ходом развития промышленности и сельского хозяйства, принял участие в запуске новых проектов, а также посетил военные объекты.