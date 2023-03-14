Российские нотариусы бесплатно оказали услуги на 300 млн рублей мобилизованным и их семьям

Средства нотариусам компенсируются за счет Федеральной нотариальной палаты

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Объем бесплатной нотариальной помощи для населения, связанный с ведением специальной военной операции, составил порядка 300 млн рублей. Об этом заявил во вторник президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

"С начала СВО совершено бесплатных нотариальных действий на сумму более чем 300 млн рублей", - сказал он журналистам по итогам выступления в Совете Федерации на заседании комитета по законодательству и конституционному строительству.

Корсик напомнил, что ранее Федеральная нотариальная палата решила освободить мобилизованных граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам, позже льгота расширилась и на членов их семей. Также бесплатную помощь нотариата получают и граждане, которые эвакуировались с новых территорий Российской Федерации. Средства нотариусам компенсируются за счет Федеральной нотариальной палаты, указал он.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России с этого года будет контролировать размеры стоимости оказания нотариальных услуг в регионах, так как с 1 октября 2023 года в России вступает в силу закон "О внесении изменений в Основы законодательства РФ о нотариате", который устанавливает прозрачную и регулируемую процедуру установления тарифов на услуги нотариусов.