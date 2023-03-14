ФМБА создало базу данных врожденных генных вариантов опухолей для лечения онкобольных

Агентство отметило, что разработанный ресурс поможет внедрять геномные технологии в медицинскую практику

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало базу данных, которая содержит информацию о врожденных генных вариантах опухолей, полученных от онкобольных пациентов. Об этом сообщается во вторник на сайте агентства.

"База данных предназначена для загрузки и хранения результатов обработки высокопроизводительного секвенирования генов наследственных опухолевых синдромов и может использоваться как в научных исследованиях, так и при диагностике и выборе правильного подхода к лечению онкозаболеваний. Таким образом, использование базы данных будет способствовать увеличению продолжительности жизни онкологических больных в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

ФМБА отмечает, что разработанный ресурс поможет внедрять геномные технологии в медицинскую практику. Это повысит качество профилактики и терапии наследственных онкологических заболеваний.