14 марта, 11:07

Госдума приняла закон о праве Минцифры определять порядок издания почтовых марок

За министерством также закрепляется исключительное право на изготовление именных вещей для "Почты России" и "Почты Крыма"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, закрепляющий за Минцифры право определять порядок и принципы издания и распространения почтовых марок.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, в частности, Минцифры России сможет определять сюжеты почтовых марок. Также за министерством закрепляется исключительное право на изготовление именных вещей для "Почты России" и "Почты Крыма".

Инициатива была разработана в связи с ликвидацией Россвязи и передачей Минцифры функций подведомственной организации АО "Марка".

Закон должен вступить в силу с 1 мая 2023 года. 

Теги:
РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
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