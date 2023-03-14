Госдума приняла закон о праве Минцифры определять порядок издания почтовых марок

За министерством также закрепляется исключительное право на изготовление именных вещей для "Почты России" и "Почты Крыма"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, закрепляющий за Минцифры право определять порядок и принципы издания и распространения почтовых марок.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, в частности, Минцифры России сможет определять сюжеты почтовых марок. Также за министерством закрепляется исключительное право на изготовление именных вещей для "Почты России" и "Почты Крыма".

Инициатива была разработана в связи с ликвидацией Россвязи и передачей Минцифры функций подведомственной организации АО "Марка".

Закон должен вступить в силу с 1 мая 2023 года.