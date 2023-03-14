В Орле покажут фильмы о Донбассе и современных героях

Показ состоится в рамках передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству"

ТАСС, 14 марта. Бесплатный показ работ российских документалистов о событиях в Донбассе и о современных героях России начинается со вторника в Орле, где открылся первый передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству", сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"В Орловском краеведческом музее показы стартуют 14 марта. В течение трех дней (14, 17 и 18 марта) зрители увидят три фильма - "Рассказы с Донбасса", режиссер Даринка Петрович (Сербия), "Диагноз: жизнь", режиссер Анастасия Приказчикова, "Наука побеждать", режиссер Валерий Тимощенко", - сказали в пресс-службе, добавив, что показы проводятся бесплатно.

По мнению директора Музея Победы Алексея Школьника, представленные на фестивале документальные фильмы должны стать исторической летописью донбасских событий. "Именно по ним дети, молодежь смогут в будущем судить о происходящем на передовой во время специальной военной операции. Убежден, чем больше будет таких фильмов, тем объективнее и достовернее будет картина, которую увидят наши потомки", - приводит пресс-служба его слова.

Кинофорум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, которое было дано по итогам встречи 25 ноября 2022 года с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции. Первый этап передвижного фестиваля прошел с 20 по 25 февраля в Музее Победы на Поклонной горе, второй - продлится до 20 февраля. Организаторами стали Комитет семей воинов Отечества, Министерство культуры РФ, Президентский фонд культурных инициатив, Музей Победы, Департамент культуры Министерства обороны РФ, Фонд поддержки военно-патриотического кино, Кинокомпания документального кино "Мастерские "Вехи. Версты. Весны".