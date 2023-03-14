В Крыму в октябре пройдет форум-выставка "Интурмаркет. Осень"

На Международной туристической выставке, которая идет сейчас в Москве, регион предлагает новые маршруты и объекты показа, программы лояльности от отельеров, а также акционные предложения со скидками до 30%

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Туристический форум-выставка "Интурмаркет. Осень" в 2023 году пройдет в Ялте с 12 по 14 октября, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минкурортов Крыма.

"Совместно с организаторами "Интурмаркета" министерство курортов и туризма Республики Крым готовит форум-выставку "Интурмаркет. Осень" в Крыму, который пройдет в этом году 12-14 октября в Ялте. Крым взял курс на развитие приоритетных территорий туризма и сегодня предлагает новые возможности для ключевых федеральных проектов, в том числе для выставки "Интурмаркет", с которой регион связывают общие задачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в проходящей в Москве Международной туристической выставке "Интурмаркет-2023" принимают участие более 50 представителей гостиниц и санаториев, объектов показа, производителей сувениров республики. Представлены курортные регионы полуострова, туристические операторы, объекты показа, детские оздоровительные лагеря и туристско-информационные центры.

"Крым предлагает новые маршруты и объекты показа, всевозможные программы лояльности от отельеров, а также акционные предложения со скидками до 30%. Мы создаем главную осеннюю площадку для внутреннего туризма в стране. Как отмечают профессионалы отрасли, все договорные кампании и соглашения оформляются именно в этот период на весь следующий год, поэтому выбранный период очень удачный, и мы работаем с федеральными органами власти и с бизнесом, чтобы организовать такую площадку именно в Крыму для всей страны", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. Власти Крыма в ноябре 2021 года впервые провели на полуострове межрегиональный форум "Интурмаркет. Открытый Крым". Весной 2022 года форум вновь должен был пройти в Евпатории 12-14 мая. Однако его было решено перенести на 12-14 октября 2022 года в связи с продлением режима повышенной готовности, а также режима временного ограничения полетов в международный аэропорт Симферополя.