В Петербурге в 2023 году появятся около 10 новых цифровых сервисов

В городе также планируют развивать существующие сервисы, в частности, связанного с уборкой снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Петербурга планирует запустить в 2023 году около 10 новых цифровых сервисов. Об этом во вторник сообщил начальник отдела развития и проектирования информационных систем Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Денис Лунг.

"У нас в планах создание еще около 10 сервисов в течение ближайшего года. Впереди достаточно серьезная работа по развитию как существующих сервисов, которые будут обрастать новым функционалом, так и созданию новых [сервисов]", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

В частности, планируется достаточно серьезное расширение сервиса, связанного с уборкой снега. По словам Лунга, он будет совмещать информацию не только от комитета по благоустройству, но и данные о внутридворовых уборках. Появятся сервисы для пенсионеров, а также по труду и занятости. Кроме того, планируется создать небольшие сервисы в формате чат-ботов для управления записями актов гражданского состояния, для владельцев домашних животных, для садовых некоммерческих товариществ, для Гостехнадзора. "Прорабатывается сервис с комитетом культуры по музыкантам и артистам. Будет сильно развиваться "Мой дом", - отметил Лунг.

По его словам, аудитория городских цифровых сервисов достигла 2,5 млн человек. Всего в каталоге Экосистемы городских сервисов "Цифровой Петербург" сейчас насчитывается 245 полезных цифровых сервисов.