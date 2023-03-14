"Движение первых" организует торжественную выдачу паспортов для миллиона детей в 2023 году

Пилотными регионами станут Башкортостан, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан, Кабардино-Балкария, Москва, Оренбургская, Калининградская, Ростовская и Тульская области

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" (РДДМ) запускает проект "Мы - граждане России", в рамках которого получение паспортов в 14 лет будет сопровождаться торжественной церемонией. Планируется, что в 2023 году такие церемонии пройдут для миллиона детей, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба движения.

"В 2023 году планируется организовать торжественные церемонии для более чем миллиона участников, а в 2024 году - увеличить количество участников торжественных церемоний "Мы - граждане России" до 1,7 млн. В 10 пилотных регионах старт церемоний назначен на 28 марта, затем выдача может происходить в государственные праздники и важные исторические даты", - сказали в пресс-службе.

Пилотными регионами станут Башкортостан, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан, Кабардино-Балкария, Москва, Оренбургская, Калининградская, Ростовская и Тульская области. Церемония будет включать в себя поздравление и вручение паспорта от должностного лица (мэра города, главы района или руководителя регионального УМВД), а также произнесение клятвы на верность Российской Федерации, поднятие флага и исполнение гимна России. В подарок дети будут получать обложку для паспорта в цветах РДДМ, Конституцию РФ, нагрудный значок и открытку от президента.

В пресс-службе также рассказали, что в рамках направления "Патриотизм и историческая память" пройдет всероссийская игра "Зарница 2.0". Участие в ней смогут принять школьники, студенты СПО и вузов, с апреля по июнь пройдут региональные этапы. "В соревнованиях появятся новые блоки, основанные на цифровых технологиях: испытание боем, пилотирование дронов, первая доврачебная помощь, полоса препятствий и многое другое. Планируется, что участие в соревнованиях примут до 10 тысяч ребят", - отметили в пресс-службе.

Всероссийский гранд-финал "Зарницы" пройдет в сентябре в формате телешоу с сюжетно-приключенческой линией, участие в нем примут 1 500 человек. В рамках гранд-финала планируется задействовать инструкторов и наставников из числа военнослужащих СВО.