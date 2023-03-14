В Брянской области опровергли сообщения об атаке химзавода украинским дроном

В правительстве региона призвали жителей доверять только официальным источникам информации

ТАСС, 14 марта. Информация о попытке атаки Брянского химического завода с помощью дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале правительства региона во вторник.

"Оперативные службы не подтвердили информацию, опубликованную в СМИ и мессенджерах", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что дрон ВСУ попытался атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо. В сообщении говорилось, что беспилотный летательный аппарат сбила российская система "Панцирь" в нескольких километрах от места предполагаемого удара.

"Доверяйте только официальным источникам информации", - подытожили в областном правительстве.