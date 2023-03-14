Дума приняла закон о памятниках культуры и истории в новых регионах

Инициатива, в частности, предоставляет кабмину полномочия до 2026 года определить, какие из памятников получат статус объектов культурного наследия федерального значения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о памятниках культуры и истории в новых регионах РФ. В частности, инициатива предоставляет правительству РФ полномочия до 2026 года определить, какие из памятников получат статус объектов культурного наследия федерального значения.

Документ был внесен кабмином в Думу 10 февраля, в первом чтении он был принят 22 февраля. Закон предусматривает, что включать объекты в список памятников культуры и истории регионального значения в новых регионах будут высшие исполнительные органы субъектов РФ. Эта работа должна быть проведена до 1 января 2026 года.

Кроме того, кабмин предлагает до конца 2027 года включить находящиеся в новых регионах архивные, ценные и редкие документы, библиотечные и музейные коллекции и предметы в состав архивного, музейного, национального библиотечного и национального библиотечно-информационного фондов РФ. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы поддержал ряд поправок. Согласно одной из них, на выявленные объекты культурного наследия предлагается распространить государственную охрану.

"Все памятники культуры, архитектуры и истории, музейные коллекции и предметы, архивы и библиотечные фонды будут внесены в соответствующие реестры, фонды и каталоги. Работники музеев, библиотек и архивов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей делали все возможное, чтобы сохранить объекты культурного наследия. Теперь государство берет их под свою охрану", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.