На Ставрополье разработают программу подготовки кадров для местных предприятий ОПК

Глава региона Владимир Владимиров отметил, что в качестве дополнительной кадровой поддержки оборонных предприятий рассматривается механизм целевого приема в техникумы и колледжи, где готовят мастеров рабочих профессий

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Программу подготовки специалистов для региональных предприятий, производящих продукцию для Вооруженных Сил, разработают на Ставрополье. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Губернатор Ставрополья поручил разработать программу подготовки кадров для ставропольских предприятий ОПК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что краевые органы власти оказывают системную поддержку предприятиям в снятии инфраструктурных ограничений. Помогают решать вопросы энергообеспечения, создания транспортных коммуникаций. Этот перечень пополнится и новыми мерами - по подготовке кадров. Губернатор Владимир Владимиров поддержал инициативу руководителей ставропольских предприятий ОПК по увеличению количества бюджетных мест в образовательных учреждениях края, которые будут готовить специалистов для оборонной отрасли.

"Вместе мы многое делаем для наших земляков, которые сейчас защищают Отечество на передовой. Но для приближения победы большое значение имеет то, что создается вашими руками. Все задачи, обозначенные Президентом России в Послании Федеральному Собранию - по логистике, технологиям, кадрам, которые необходимы для обеспечения безопасности страны - мы выполняем. И ваши предложения по развитию оборонных производств обязательно поддержим", - подчеркнул Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что в качестве дополнительной кадровой поддержки оборонных предприятий рассматривается механизм целевого приема в техникумы и колледжи, где готовят мастеров рабочих профессий.

"Краевое Минобразования представит мне предложения по этой теме в ближайшее время. Будем больше говорить о таких возможностях в школах, информировать ребят о целевом приеме. Если кто-то из них захочет связать жизнь с работой на оборонных предприятиях, помочь своей стране стать сильнее, мы их в этом поддержим", - написал глава края в телеграм-канале.