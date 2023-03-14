Болгарские земледельцы протестуют против поставок зерна с Украины

Протестующие требуют от технического правительства принять решительные меры и защитить болгарских земледельцев

СОФИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Акции протеста земледельцев продолжаются во вторник в северных районах Болгарии. Как сообщает телеканал bTV, участники протестов настаивают на прекращении поставок сельскохозяйственной продукции, прежде всего пшеницы и подсолнуха, из Украины низкая цена на которые делают неконкурентоспособной болгарскую продукцию.

"Болгария стала складом для украинского зерна, рынок рухнул. Цены на зерно упали и мы не имеем средств для развития своего производства, для погашения кредитов", - заявляют протестующие, требуя от технического правительства страны принять решительные меры и защитить болгарских земледельцев.

В акции принимают участие и продавцы сельскохозяйственной техники, спрос на которую резко упал.

Протест объявлен бессрочным и носит мирный характер, однако тракторы и другая сельскохозяйственная техника, выведенные на дороги во время акции, затрудняют дорожное движение.

В министерстве сельского хозяйства заявляют, что "защищают интересы болгарских производителей, поддерживают диалог и работают над преодолением сложностей, связанных с внешнеэкономическими факторами".