Дума приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД России

Согласно законопроекту, со дня подачи заявления эти граждане обязываются воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей украинского гражданина

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство россиян со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него.

Авторами инициативы выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев ("Справедливая Россия - За правду"), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров ("Единая Россия"). В пояснительной записке они указали, что из-за складывающейся политической ситуации российские граждане, имеющие одновременно гражданство Украины, лишены возможности выйти из украинского гражданства по независящим от них причинам. Вместе с тем наличие украинского гражданства становится препятствием для устройства граждан на работу, в том числе в государственные и муниципальные органы, следует из документа.

Принятый закон устанавливает, что россияне, имеющие гражданство Украины, считаются не имеющими украинского гражданства со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в указанном гражданстве. При этом со дня подачи заявления эти граждане обязываются воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, которые удостоверяют это гражданство.

Принятыми во втором чтении поправками устанавливается, что один из родителей, единственный родитель или усыновитель может подать аналогичное заявление за ребенка, не достигшего 14 лет. За детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе постоянно пребывающих в образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе за детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявление подается опекуном или уполномоченным представителем такой организации.