В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в "Школе предпринимательства"

Обучение пройдет в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" с 20 по 24 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" Московской области открыл прием заявок на участие в онлайн-тренинге "Школа предпринимательства". Обучение пройдет в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"В Подмосковье стартует "Школа предпринимательства" для социальных предпринимателей. В ходе обучающей программы предприниматели узнают об инструментах, которые помогут проанализировать, выявить отклонения в используемых ими методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность", - сказали в министрестве.

Отмечается, что участие в онлайн-тренинге могут принять социальные предприниматели, планирующие подать заявку на получение гранта в этом году. Образовательная программа пройдет с 20 по 24 марта, обучение бесплатное.

Кроме этого, участники тренинга научатся проведению маркетинговых исследований и анализу бизнеса, планированию для повышения эффективности и продвижению товаров и услуг, управлению человеческими ресурсами и товарно-материальными запасами, изучат финансовое планирование, калькуляцию себестоимости товаров и услуг.