14 марта, 12:07

Путин прибыл в Улан-Удэ

Во время поездки президент может встретиться с главой республики Алексеем Цыденовым

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов.

Совещание пройдет в смешанном формате. Глава государства, а также члены правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей и руководители российских компаний будут участвовать в нем по видео-конференц-связи. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов будут присутствовать на мероприятии очно.

Кроме того, ожидается, что во время поездки Путин пообщается с Цыденовым.

В предыдущий раз Путин посещал Бурятию 4 августа 2017 года. Тогда он проводил совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров, в результате которых в апреле 2017 года пострадали населенные пункты в Бурятии и Иркутской области. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний Восток
© Информационное агентство ТАСС
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