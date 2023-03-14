В Подмосковье выдали более 580 льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов

Регион вошел в лидеры по стране по этому показателю

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Свыше 580 льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов оформили в Подмосковье. Регион вошел в лидеры по стране по этому показателю, сообщили во вторник в пресс-службе Московской областной думе.

По данным последнего исследования ДОМ.РФ, Московская область вошла в число регионов-лидеров по выданным льготным ипотечным кредитам для IT-специалистов. После изменения условий программы льготной ипотеки для IT-специалистов в феврале, по данным Минцифры, число заявок начало активно расти. В феврале 2023 года изменились правила получения IT-ипотеки, что позволило большему количеству работников аккредитованных IT-компаний попасть под условия программы и получить льготный ипотечный кредит.

"Улучшение условий по льготной IT-ипотеке позволило сделать программу более доступной. Так, в Московской области принято более 2,7 тыс. заявок, из которых одобрено более 1,9 тыс. и оформлено 587 ипотечных кредитов для IT-специалистов на 5,3 млрд рублей", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, на сегодняшний день Подмосковью требуются дополнительные кадровые ресурсы в IT-сфере. Поэтому как на региональном, так и на федеральном уровнях принимаются меры господдержки по сразу двум направлениям - для бизнеса и непосредственно для самих специалистов. Меры господдержки начали работать.

Кроме того, в областной думе напомнили, что в прошлом году Мособлдумой был принят целый ряд мер поддержки в IT-сфере. Это пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, сниженная на 50% ставка по налогу на имущество, понижающий коэффициент 0,5 при расчете арендной платы за земельные участки, предоставляемые без торгов.

"Принятые сегодня меры дадут эффект в будущем и позволят выйти отрасли на более высокий уровень развития. Цифровизация различных сфер жизни в Московской области постоянно развивается, это сказывается на комфорте и удобстве наших жителей. Поэтому органы власти всех уровней продолжат уделять особое внимание развитию данного направления", - добавил Брынцалов.