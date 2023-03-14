Более 744 тыс. медработников получили специальные социальные выплаты за январь

Как сообщили в Минздраве РФ, выплаты начислены в том числе в новых регионах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Специальные социальные выплаты за январь текущего года начислили более чем 744 тыс. медицинских работников, в том числе выплаты получили в новых регионах РФ. Об этом во вторник сообщили в Минздраве России.

"Более 744 тыс. медработников уже начислены социальные выплаты за январь 2023 [года]. Специальные социальные выплаты начислены, в том числе в новых регионах России", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

С января 2023 года в России установлены специальные социальные выплаты для медиков. Они начисляются специалистам, оказывающим скорую медицинскую и первичную специализированную помощь в районных и участковых больницах, станциях скорой медицинской помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.