В Московском зоопарке пройдет мастер-класс к Международному дню панды

Посетители под руководством зоологов создадут своими руками подарок для панд

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Просветительная программа к Международному дню панды пройдет 16 марта в Московском зоопарке. Ведущие вместе с посетителями под руководством зоологов создадут своими руками подарок для панд, сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.

"Программа Международному дню панды состоит из нескольких блоков, начинающихся каждый час у вольера с пандами. В 12:00 начнется мастер-класс "Подарок для панды", в это же время в Доме Клюева начнется лекция с презентацией "Такие разные медведи", на которой посетители узнают, что панда - абсолютный вегетарианец. После 13:00 начнутся тематические экскурсии по территории "Соседи панды" и мастер-классы оригами", - говорится в сообщении.

Также в честь Международного дня панд Московский зоопарк приглашает принять участие в онлайн-конкурсе на самые интересные костюмы панд, сделанные своими руками.