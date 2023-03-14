Путин посетил Улан-Удэнский авиазавод

Президент, в частности, осмотрел вертолеты и использующиеся на них агрегаты

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию посетил во вторник Улан-Удэнский авиационный завод, который специализируется на производстве вертолетов.

Глава государства, в частности, осмотрел вертолеты и использующиеся на них агрегаты; увидел фюзеляжи новых моделей Ми-171А3 и Ка-226.54. Президенту также показали цех агрегатной сборки и тренажер вертолета Ми-171А2.

Вместе с Путиным завод осмотрели вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Улан-Удэнский авиационный завод - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 80 лет существования на заводе построили более 8,5 тыс. летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2.