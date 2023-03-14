Почти 7,4% опрошенных россиян подписаны на аккаунты губернаторов в соцсетях

Это около 11 млн человек, сообщается в исследовании консалтинговой группы "Полилог"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram по итогам 2022 года стали главными площадками по присутствию глав российских регионов. Около 11 млн человек (почти 7,4%) подписаны на аккаунты губернаторов в соцсетях. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой группы "Полилог" во вторник.

"Сегодня 10 843 233 человека (или 7,37%) от всех жителей России подписаны на аккаунты губернаторов в соцсетях. Самыми популярными как по количеству аккаунтов, так и по суммарной аудитории после блокировки соцсетей Meta (запрещена на территории РФ) стали "ВКонтакте" и Telegram. "ВКонтакте" выступает лидером среди новых медиа по присутствию глав регионов - только два губернатора не завели личные страницы, ограничившись аккаунтами правительства. Это Андрей Бочаров (Волгоградская область) и Игорь Руденя (Тверская область)", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы группы.

Свои каналы в мессенджере Telegram ведут 83 губернатора, отмечается в исследовании. В еще одной соцсети "Одноклассники" зарегистрировано 63 губернатора, но эксклюзивного контента там практически нет - в основном репосты сообщений из других социальных сетей. Также набирает популярность контетная платформа "Дзен" - на платформе зарегистрировано 13 губернаторов.

"Новые российские социальные сети, такие как Yappy, ЯRus, TenChat и Now непопулярны среди политиков и их аудитории. В отечественном аналоге TikTok (Yappy) зарегистрирован только один официальный канал главы региона - Рамзана Кадырова", - отмечается в исследовании.

Эксперты "Полилога" считают, что глава региона в 2023 году должен присутствовать в трех российских социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram. "Учитывая устойчивый тренд на снижение доверия к традиционным СМИ и переток аудитории в социальные медиа, в конечном итоге в борьбе за доверие выиграют те, кто уделял достаточно внимания формированию собственных каналов донесения информации", - уверена руководитель проектов, эксперт КГ "Полилог" Екатерина Гумерова.

По информации исполнительного директора Mediascope Ксении Ачкасовой, в настоящее время порядка 95 млн россиян каждый день заходят в интернет и проводят там в среднем около четырех часов. По данным "ВКонтакте", в месяц у соцсети 100 млн активных пользователей, по сведениям газеты "Ведомости", аудитория Telegram составляет около 48 млн активных пользователей ежемесячно.