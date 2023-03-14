Собянин: пенсионеры Москвы помогут сиротам в рамках проекта "Серебряное наставничество"

Все взрослые участники проекта заранее будут проходить подготовку

МОСКВА, 14 марта./ТАСС/. Проект "Серебряное наставничество" начал действовать в Москве. Теперь жители столицы старшего возраста из центров московского долголетия будут проводить время с детьми, которые остались без попечения родителей, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В столице стартовал проект "Серебряное наставничество". Москвичи старшего возраста из центров московского долголетия будут проводить время с детьми, которые остались без попечения родителей. В основе проекта - общие интересы и увлечения. Ребята в центрах содействия семейному воспитанию нуждаются в друзьях, многие из них были лишены возможности пообщаться со своими бабушками и дедушками. А для "серебряных" наставников программа станет стимулом для самореализации и искренней заботы", - написал мэр.

По его словам, все взрослые участники проекта заранее будут проходить подготовку. В частности, они будут консультироваться со специалистами, как лучше общаться с детьми-сиротами, чтобы всем было комфортно.

"Пилотный этап проекта успешно прошел в Центральном и Южном округах столицы. Теперь участвовать в нем будут все столичные центры содействия семейному воспитанию и 59 ближайших к ним центров московского долголетия", - добавил мэр.