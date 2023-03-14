Более 2,5 млрд рублей направят на капремонт школ в Дагестане

В 2023 году планируется провести капитальный ремонт 141 здания в 139 общеобразовательных организациях

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Свыше 2,5 млрд рублей планируется направить на капитальный ремонт школ в Дагестане. Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана заявил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

"Как и в прошлом году, мы являемся одними из лидеров Российской Федерации по реализации программы капитального ремонта. Капитальный ремонт в общем будет проведен на сумму 2,6 млрд рублей и отдельно на 1 млрд рублей будет приобретено оборудование для оснащения образовательных организаций, учебной мебелью, компьютерной техникой, мультимедийной техникой, в которой будет произведен капитальный ремонт", - сказал Бучаев.

По его словам, в 2023 году планируется провести капитальный ремонт 141 здания в 139 общеобразовательных организациях. "Конкурсная документация по всем объектам уже размещена в единой информационной системе государственных закупок. Контракты уже заключены по 38 общеобразовательным организациям, 58 на стадии заключения",- добавил Бучаев.