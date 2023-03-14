Чуркинский монастырь под Астраханью планируют восстановить до 2028 года

По предварительным данным, на эти цели потребуется около 7 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Чуркинский высокогорский мужской монастырь планируется до 2028 года восстановить в соответствии с его историческим обликом. По предварительным данным, на эти цели потребуется около 7 млрд рублей, сообщил журналистам во вторник в рамках просветительского форума "Утраченные святыни России" президент благотворительного фонда поддержки возрождения Русской церковной архитектуры "Иннотех XXI" Алексей Агапов.

"Сегодня <...> мы с митрополитом Никоном подписали благотворительную программу по восстановлению Чуркинского монастыря, и это практически тот документ, который позволит нам начать официально мероприятия по возрождению обители. Программа рассчитана на пять лет, ориентировочно до 2028 года мы завершим работы", - сказал он.

По словам Агапова, вместе с ним в регион с рабочей поездкой приехали специалисты фонда, которые в ближайшее время начнут исследовательские работы с сохранившимися документами по монастырю. Затем планируется провести геологоразведочные исследования, которые предварят непосредственную подготовку к проекту.

"Ориентировочно на сегодняшний день, не имея геологоразведки, можно говорить о 7 млрд рублей, которые нам потребуются на восстановление обители в соответствии с ее историческим обликом", - добавил президент благотворительного фонда.

При поддержке Московской духовной академии фонд планирует также снять фильм и издать книгу об истории обители, она станет первой из цикла книг о восстанавливаемых православных святынях России. Материалы для этого издания будут сформированы на основе собранных исследований Александра Соловьева, Дмитрия Тарасова, фотографий из коллекции краеведа Сергея Степанова, уточнили ТАСС в Министерстве культуры Астраханской области.

О Чуркинском монастыре

В 1568 году нынешний Чуркинский остров был передан во владение Астраханскому Троицкому монастырю. По монастырскому преданию, первую церковь в середине XVI века здесь построил основатель Троицкого монастыря преподобный игумен Кирилл. Церковь была освящена в честь святителя Николая Чудотворца.

В начале XVIII века Никольскую церковь перенесли на "Высокую гору", как в народе называли Чуркинский бугор. Так за монастырем закрепилось название Чуркинского.

В 1919 году монастырь закрыли, а в 1930 году были снесены колокольня и собор, кирпич от которых возили в поселок имени Володарского для строительства рыбокомбината. Сломали в то время и все здания скита, и большую часть зданий в монастыре. В бывшем монастыре впоследствии располагались то интернат, то санаторий, то туберкулезная больница.

В связи с тем, что разрушенные в 1922 году строения нуждаются в восстановлении, в декабре 2022 года по инициативе регионального отделения Императорского Православного палестинского общества было подписано соглашение между Астраханской епархией и Благотворительным фондом по восстановлению святыни.