Путин поддержал идею присвоения Улан-Удэ звания "Город трудовой доблести"

Президент отметил, что в процедуре оформления документов для рассмотрения этого вопроса "нет ничего сложного"

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода поддержал идею одной из сотрудниц о присвоении столицы Бурятии звания "Город трудовой доблести".

"Нужно подготовить соответствующее обращение в федеральные органы власти, там есть процедура, которую нужно пройти. Я думаю, это вполне реализуемо", - сказал президент во вторник во время посещения завода.

Он отметил, что в процедуре оформления документов для рассмотрения этого вопроса "нет ничего сложного".

"За 85 лет вы много сделали, конечно - и для Победы в Великой Отечественной войне, и сейчас [заводы города] работают на всю катушку. Перевыполняют план", - подчеркнул глава государства.