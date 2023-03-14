Дума приняла закон об ужесточении наказания за незаконную передачу вооружения иностранцам

Согласно документу, наказание за такие действия предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей

МОСКВА, 14 марта /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект об ужесточении уголовного наказания за незаконный экспорт или передачу иностранным лицам или их представителям технологий, вооружения или военной техники.

Документ изменяет редакцию статьи 189 Уголовного кодекса (УК) РФ, которая сейчас касается незаконного экспорта или передачи иностранным организациям сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или незаконного выполнения работ для них. Теперь статья будет распространяться на незаконный экспорт или передачу товаров и технологий, вооружения или военной техники именно иностранным лицам, а не организациям.

Наказание за такие действия предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. В настоящее время статья предусматривает штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, срок лишения свободы может составить до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей (сейчас до пяти лет лишения свободы). Такое же наказание будет грозить за преступление, совершенное лицом с использованием служебного положения, в отношении оружия массового поражения, средств его доставки, а также товаров или технологий, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Если преступление совершено организованной группой, то наказание по нему составит от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Сейчас предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.