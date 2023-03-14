Путин назвал высшей оценкой руководителя слова "у него все получается"

Работница Улан-Удэнского авиационного завода отметила работу главы Бурятии Алексея Цыденова

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает лучшей оценкой для руководителя, если люди говорят о нем, что у него все получается. Такое мнение он высказал во вторник в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"Это самая высокая оценка, которой может добиться руководитель. По-простому сказать: "У него хорошо получается". Нет, не может быть оценки выше", - сказал президент в ответ на реплику работницы завода, которая отметила работу главы Бурятии Алексея Цыденова.

Путин также поблагодарил сотрудников завода за то, что они высказали доверие главе государства. Затем участники беседы предложили президенту сделать совместное фото. "С удовольствием", - ответил Путин и сфотографировался с работниками предприятия.