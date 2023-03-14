Дума приняла в I чтении проект об особом порядке экзаменов в школах приграничных регионов

Речь идет, в частности, о возможности выпускников школ выбрать, какие экзамены они будут сдавать для поступления в вуз или колледж

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников приграничных регионов, которые обстреливаются ВСУ.

Документ был внесен в Думу группой сенаторов и депутатов-единороссов в феврале, среди авторов - спикер Госдумы Вячеслав Володин и секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Согласно законопроекту, правительство в 2023 году сможет распространить на отдельные общеобразовательные организации особый порядок проведения ГИА и приема на обучение в вузы и колледжи, действующий сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Речь идет, в частности, о возможности выпускников школ выбрать, какие экзамены они будут сдавать для поступления в вуз или колледж - единый государственный экзамен или вступительные испытания, установленные образовательной организацией самостоятельно. Перечень образовательных организаций, в которых будет действовать особый порядок, утвердит Минпросвещения совместно с Рособрнадзором.

Как отмечал ранее Турчак, новые нормы коснутся порядка госаттестации и поступления в вузы в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ. Он также называл нецелесообразным проводить в привычном виде ЕГЭ в приграничных регионах, "когда линия фронта находится совсем недалеко".