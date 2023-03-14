Во всех российских школах откроют спортивные клубы к 2024 году

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что сейчас также формируется план мероприятий по реализации всероссийского проекта "Самбо в школе" на 2023-2025 годы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Спортивные клубы будут открыты во всех школах России к 2024 году, сообщил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В настоящее время министерство просвещения в соответствии с Концепцией развития детско-юношеского спорта РФ до 2030 года формирует Единый всероссийский перечень школьных спортивных клубов. <…> К следующему году мы эту работу завершим. И в каждой школе будет создан спортивный клуб", - сказал он на пленарном заседании форума "Наука побеждать" в рамках реализации федерального проекта "Zа самбо" партии "Единая Россия".

По данным министра, на сегодняшний день в перечень входят уже около 33,8 тыс. спортивных клубов. В настоящее время в российских спортклубах самбо занимаются 27 тыс. школьников, отметил он.

Кравцов добавил, что сейчас также формируется план мероприятий по реализации всероссийского проекта "Самбо в школе" на 2023-2025 годы. Также, по его словам, при участии Всероссийской федерации самбо разработан программно-методический комплекс для школ и создан учебно-методической центр по развитию самбо.