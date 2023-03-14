В Краснодарском крае впервые проведут всероссийский "День поля" для виноградарей

В рамках мероприятия запланированы выставки и семинары, в том числе по теме господдержки отрасли в стране

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. "День поля" для виноградарей со всей России впервые планируют провести в Краснодарском крае 29 июня. В рамках мероприятия запланированы выставки и семинары, в том числе по теме господдержки отрасли в стране. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.

"Российские виноградари соберутся на всероссийском Дне поля 29 июня в Темрюкском районе на площадке предприятия "Поместье Голубицкое". Мероприятие организуют бюро "Винные истории" при поддержке ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России", минсельхоза Кубани, Ассоциации производителей винограда и алкогольной продукции "Кубаньвиноградалко", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подобное мероприятие всероссийского формата состоится впервые. В рамках программы запланированы демонстрации современной техники, используемой в отрасли, образцов средств защиты растений, саженцев и комплектующих для посадки виноградников.

Также состоятся семинары, которые в том числе будут посвящены инструментам господдержки отрасли.

В Краснодарском крае производится 42% всего российского вина. Виноделы в крае по итогам 2022 года выпустили 23,3 млн декалитров продукции, в том числе игристых и шампанских вин - 6,8 млн дал. Под виноградники на Кубани по состоянию на начало года отведено 29,6 тыс. га земли - это 33% от всех площадей виноградников в России. Производством винодельческой продукции в Краснодарском крае занимаются более 90 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств.