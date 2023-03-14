В Госдуме прокомментировали предложение главы СПЧ о лишении мигрантов родительских прав

По словам главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, для этого нет юридических оснований

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мигрантов в России нельзя лишить родительских прав, для этого нет юридических оснований, заявила ТАСС во вторник глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Так она прокомментировала предложение председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева лишать родительских прав мигрантов за отказ обучать детей в школе.

"У нас нет юридических оснований для лишения мигрантов родительский прав, потому что это не граждане Российской Федерации. Кроме того, это не вина детей и родителей, которые в поиске лучшей жизни вынуждены покинуть свою страну, чтобы приехать сюда и заработать деньги на выживание", - сказала Останина.

Глава комитета считает, что в России необходимо "создавать все условия для того, чтобы дети мигрантов имели условия учиться". "Возможно, на базе существующих у нас диаспор [следует] создавать структуры, которые бы занимались образованием тех детей, которые вместе с родителями оказались здесь", - отметила Останина.

13 марта Фадеев по итогам совещания по миграции в Калужской области заявил журналистам, что мигрантов в России нужно обязать давать детям школьное образование, а к тем, кто этого не делает, применять меры - вплоть до лишения родительских прав.