Единороссы договорились с Минпросвещения о включении самбо в школьные уроки физкультуры

В партии также предложили включить модуль "Самбо" для подготовки специалистов в области физкультуры и спорта в системе высшего образования, в том числе военного

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" и Минпросвещения договорились о включении самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры. Об этом во вторник сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Мы договорились [с Минпросвещения] о включении самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры", - сказал он на форуме "Наука побеждать" в рамках реализации федерального проекта "Zа самбо" партии "Единая Россия".

Кроме этого, отметил Турчак, предлагается включить модуль "Самбо" для подготовки и переподготовки специалистов в области физкультуры и спорта в системе высшего образования, в том числе и военного. "Обращение к министру обороны нами подготовлено", - уточнил он.

Турчак подчеркнул, что "Единая Россия" ставит задачей сделать самбо доступным каждому. "В рамках программы капремонта школ, строительства новых школ и программы реконструкции спортивных залов в сельских школах, которые партия реализует вместе с министерством [просвещения], особое внимание будут уделять оснащению залов для занятий самбо", - сказал он.

Таким образом, уточнил политик, планируется ежегодно открывать по всей России до 500 новых залов для занятий самбо. "Речь не только об открытии залов в образовательных учреждениях, но и о строительстве специализированных дворцов, центров, легко возводимых спортивных объектов в сельской местности, где можно готовить специалистов и обмениваться опытом. И, конечно же, проводить спортивные состязания разного уровня - вплоть до международных", - заключил Турчак.