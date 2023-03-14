14 марта, 14:52

За 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку

Cледующий крупный ремонт мостов потребуется не раньше, чем через 25 лет

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Десять мостов через Москву-реку были капитально отремонтированы в столице за десять лет. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"10 мостов за 10 лет - наши итоги капремонта сооружений через Москву-реку. <…> Больше половины из них построены с 1937 по 1969 годы. Многие никогда не ремонтировались - сооружения буквально пересобрали заново. При этом сохранили все их исторические элементы. Сложнейшие работы на ключевых транспортных артериях в центре столицы удалось провести в максимально короткие сроки и без остановки движения", - написал мэр.

Он добавил, что следующий крупный ремонт мостов потребуется не раньше, чем через 25 лет.

Так, капитально отремонтированы объекты культурного наследия регионального значения - Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты; автомобильно-трамвайный Строгинский мост; Братеевский мост, соединяющий Братеево и Марьино; автозаводский мост на Третьем транспортном кольце; Нагатинский мост, который обеспечивает движение транспорта по проспекту Андропова и поездов Замоскворецкой линии метро; Шелепихинский мост, который соединяет Большую Филевскую улицу и Шмитовский проезд. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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