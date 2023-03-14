Патриарх Кирилл освятил храм на территории СИЗО № 1 "Матросская тишина"

Глава РПЦ отметил, что священнослужители помогают заключенным осознать "свое прегрешение и твердо встать на путь исправления"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил во вторник на территории СИЗО № 1 "Матросская тишина" в Москве воссозданный храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Глава РПЦ отметил, что священнослужители помогают заключенным осознать "свое прегрешение и твердо встать на путь исправления", сообщается на сайте Московского патриархата.

"Святейший Патриарх Кирилл совершил чин малого освящения воссозданного на территории СИЗО-1 храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Храм находится в ведении Комиссии по социальному служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете г. Москвы", - говорится в сообщении.

После освящения храма глава РПЦ отметил, что сейчас взаимодействие Церкви с системой исполнения наказаний "радикально изменилось", и в большинстве колоний есть и храмы, и священники. Он также подчеркнул, что исповедование преступников требует "большой внутренней силы и духовной мудрости".

"Церковь в местах заключения призвана в первую очередь помочь людям уберечь себя от пороков, разрушающих и душу, и тело, сохранить надежду на возвращение к нормальной жизни. <...> Дело не том, чтобы человек отсидел срок, не в том, чтобы он был наказан, а в том, чтобы он исправился, чтобы он вышел другим. И для того чтобы исправление происходило, очень важно, чтобы в местах заключения были храмы, чтобы осуществлялась пастырская работа", - привели в сообщении слова патриарха.

Отмечается, что во время богослужения были вознесены специальные прошения о заключенных - "о просвещении умов и сердец во узилищах сидящих". Также после этого патриарх Кирилл пообщался с заключенными.