Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ в Подмосковье

За неделю число случаев заболевания коронавирусом снизилось на 30%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в Подмосковье снижается. За неделю число случаев заболевания коронавирусом снизилось на 30%, сообщается во вторник на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московский области.

"В Московской области за прошедшую десятую неделю 2023 года зарегистрирован 1 391 случай заболевания COVID-19, что на 30,1% меньше, чем фиксировалось на предыдущей неделе. Преобладающими остаются геноварианты штамма омикрон", - значится в публикации.

Так, заболеваемость гриппом и ОРВИ по совокупному населению по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 7,2%, показатель составил 34 на 10 тыс. населения.

"В общей структуре положительных находок на прошедшей десятой неделе превалируют РС-вирусы и риновирусы, общая доля которых составила 52,9%. Среди других респираторных вирусов не гриппозной этиологии были также выявлены аденовирус, бокавирус, сезонный коронавирус и вирус парагриппа", - добавляется на сайте.

Жителям рекомендуется соблюдать базовые меры профилактики: ношение масок в общественных местах, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, использование антисептических средств, регулярное проветривание помещений, дезинфекция гаджетов и т.д.