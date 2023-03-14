Семья приехала в Подольск из Чехова

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил сертификат на трехкомнатную квартиру семье участника СВО из Подольска. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области во вторник.

В ходе рабочей поездки в Подольск Воробьев навестил участника спецоперации и его семью. В сентябре прошлого года он ушел на военную службу. Получил минно-взрывную травму головы и спины, закрытую травму черепа, постравматическую перфорацию правой барабанной перепонки. Лечение прошел в Военном госпитале. Сейчас заканчивает послеоперационное восстановление дома.

"Решили вас навестить, узнать, как здоровье, самочувствие, как идете на поправку после ранения. <...> Мы постарались решить ваш вопрос с жильем - вы сейчас живете в служебной квартире, нам удалось найти инвестора, который помог <...>. Сегодня хотели бы вручить сертификат, и уже скоро со своей большой семьей вы сможете переехать в собственное жилье", - сказал Воробьев.

Отмечается, что семья участника СВО приехала в Подольск из Чехова. Последние несколько лет он работал начальником отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры в муниципальном казенном учреждении "Окружное хозяйство". Сейчас супруги проживают в служебной квартире.

Также губернатор вручил мужчине ружье-антидрон. Оборудование эффективно обезвреживает дроны противника и может спасти десятки человеческих жизней на передовой, куда в ближайшее время собирается отправиться боец вновь. Сначала он сопроводит груз с гуманитарной помощью, а затем вернется в строй.