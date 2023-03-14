В Дагестане в 2023 году сдадут шесть школ-долгостроев на 2 тыс. мест

Объекты расположены в Буйнакском, Кайтагском, Курахском, Магарамкентском, Гумбетовском, Казбековском районах

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Шесть школ-долгостроев 2023 году введут в эксплуатацию в Дагестане. Это позволит создать более 2 тыс. ученических мест, сообщил во вторник в прямом эфире ЦУР Дагестана министр образования и науки региона Яхья Бучаев.

"Сразу шесть школ-долгостроев будут введены в эксплуатацию в текущем году. Объекты расположены в Буйнакском, Кайтагском, Курахском, Магарамкентском, Гумбетовском, Казбековском районах. Эксплуатация долгостроев дополнительно создаст более 2 тыс. ученических мест", - сказал он.

По его словам, после введения этих школ среди объектов долгостроя по республике останутся семь образовательных учреждений.

"Сложность с этими недостроенными образовательными учреждениями заключается в том, что они полностью финансируются из регионального бюджета, так как их строительство ведется в рамках республиканской инвестиционной программы", - заключил Бучаев.