14 марта, 15:33

Путин поручил настроить профобразование на Дальнем Востоке с учетом потребностей региона

Дальневосточные вузы, колледжи, техникумы должны получить новую учебную базу, отметил президент

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Система профессионального образования на Дальнем Востоке должна учитывать потребности экономики и перспективы развития этих территорий, заявил президент России Владимир Путин.

"На потребности экономики, на перспективные планы развития городов обязательно надо настроить систему профессионального образования. Дальневосточные вузы, колледжи, техникумы должны получить новую учебную базу, усилить кооперацию с бизнесом, который работает в этих регионах. И я очень рассчитываю, что такой подход будет отражен в мастер-планах", - сказал он, открывая во вторник совещание о реализации программ развития дальневосточных городов. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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